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Регионы России

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Turkish Airlines получило право использовать Шереметьево и Домодедово как запасные аэродромы

Turkish Airlines получило право использовать Шереметьево и Домодедово как запасные аэродромы

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил право использовать московские аэропорты Шереметьево и Домодедово в качестве запасных аэродромов для рейсов, изначально запланированных на посадку во Внуково.

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