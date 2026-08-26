Turkish Airlines получило право использовать Шереметьево и Домодедово как запасные аэродромы

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines получил право использовать московские аэропорты Шереметьево и Домодедово в качестве запасных аэродромов для рейсов, изначально запланированных на посадку во Внуково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии