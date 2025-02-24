На пожаре в микрорайоне Кубяка погиб мужчина

23 февраля в Калуге произошел пожар, унесший жизнь человека, сообщили в МЧС. На пульт пожарной охраны сообщение о происшествии поступило в воскресенье в 16 часов 19 минут - на улице Кибальчича загорелась квартира.
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