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Калуга-поиск

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На пожаре в микрорайоне Кубяка погиб мужчина

На пожаре в микрорайоне Кубяка погиб мужчина

23 февраля в Калуге произошел пожар, унесший жизнь человека, сообщили в МЧС. На пульт пожарной охраны сообщение о происшествии поступило в воскресенье в 16 часов 19 минут - на улице Кибальчича загорелась квартира.

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