‼️Требуется на работу мужчина‼️ на постоянной основе на работу ул. Пионерская 134 в магазин "Гурман" с графикам работы 2/2 Обязанности: приёмка, разруб, обвалка (свинина, говядина, баранина, курица.
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