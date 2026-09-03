16-летняя Милана Стар об усталости от популярности, хейте и контроле мамы

Каково это — построить успешную карьеру, когда тебе еще нет и 20? В разговоре со «СтарХитом» Милана делится своей формулой успеха, рассказывает, где черпает вдохновение в моменты усталости и как не потерять себя под прицелом камер.
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