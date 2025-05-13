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Вот история

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В долгосрочной перспективе российская валюта будет ослабевать

В долгосрочной перспективе российская валюта будет ослабевать

﻿﻿Российские акции и рубль укрепились на фоне ожиданий переговоров в Стамбуле. 13 мая индекс Московской биржи вырос на 0,18% до 2935,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 1148,05 пункта.

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