Мировое обозрение

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Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи и выступили с совместным заявлением

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи и выступили с совместным заявлением

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин Лидеры стран договорились о дальнейшем сотрудничестве В Сочи завершилась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина – переговоры длились более четырех часов.

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