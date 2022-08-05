Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи и выступили с совместным заявлением

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин Лидеры стран договорились о дальнейшем сотрудничестве В Сочи завершилась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина – переговоры длились более четырех часов.