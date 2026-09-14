The National Interest (США): хуситы заставляют Трампа менять стратегию по Ирану

За одну ночь силы хуситов захватили обширную территорию вдоль йеменского побережья Красного моря, вплоть до оконечности Аравийского полуострова у пролива Баб-эль-Мандеб, а также стратегический остров Перим в центре пролива, пишет Грег Придди.
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