The National Interest (США): хуситы заставляют Трампа менять стратегию по Ирану

За одну ночь силы хуситов захватили обширную территорию вдоль йеменского побережья Красного моря, вплоть до оконечности Аравийского полуострова у пролива Баб-эль-Мандеб, а также стратегический остров Перим в центре пролива, пишет Грег Придди.