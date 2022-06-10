Первые паспорта уссурийские школьники получили из рук главы администрации

Первые паспорта уссурийские школьники получили из рук главы администрации

Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации, приуроченная ко Дню России, состоялась сегодня в администрации Уссурийского городского округа.

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