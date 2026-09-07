ЭТО КУТЮР: все статьи суперпроекта Собака.ru о новой волне русской высокой моды!

Редакция посвятила сентябрьский номер изучению русского кутюра! В мире не осталось поп-звезды (Джей Ло! Charli XCX! Бейонсе! Cardi B!) — которая не утопала бы в перьях, не затягивалась бы в корсет или не позировала бы в фижмах российских дизайнеров.
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