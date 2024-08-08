Против экс-учителя академии художеств завели новое дело

Как сообщает источник в правоохранительных органах Москвы, в отношении обвиняемого в педофилии экс-педагога Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств Виктора Елизарова возбудили новое уголовное дело .
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