Глава Калмыкии подарил Севастополю копию известной иконы

Губернатором города-героя Севастополя Михаилом Развожаевым и главой республики Калмыкия Бату Хасиковым было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Севастополя с Республикой Калмыкия.