ВЕСТИ КРЫМ

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Глава Калмыкии подарил Севастополю копию известной иконы

Глава Калмыкии подарил Севастополю копию известной иконы

Губернатором города-героя Севастополя Михаилом Развожаевым и главой республики Калмыкия Бату Хасиковым было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Севастополя  с Республикой Калмыкия.

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