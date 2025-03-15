© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Трамп снял вопрос о вступлении Украины в НАТО со стола переговоров с Россией — это признал после встречи с американским президентом генсек альянса.
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
Комментарии
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Eduard
Прямр ЕС из шкуры лезит! Смешно!
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12 час.
Семен Демин
Запад, США, Европа никогда не отдадут Украину добровольно. Они вцепились в нее намертво. Украину можно взять только у мертвого запада.
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5 час.
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