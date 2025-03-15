Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Людоедство: XXI векРоссия сражается ...
  • Александр Зиборов
    Запад заставляет украинцев воевать до последнего украинца, а американцев – до последнего доллара. Доллары потом напеч...Последние события...
  • Александр Зиборов
    Раньше украинцам грозил трындец или песец, а сегодня грозит трампец!Последние события...

Евросоюз хочет заменить Украине НАТО

Евросоюз хочет заменить Украине НАТО

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Трамп снял вопрос о вступлении Украины в НАТО со стола переговоров с Россией — это признал после встречи с американским президентом генсек альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Прямр ЕС из шкуры лезит! Смешно!
Ответить
12 час.
Семен Демин
Запад, США, Европа никогда не отдадут Украину добровольно. Они вцепились в нее намертво. Украину можно взять только у мертвого запада.
Ответить
5 час.
наверх