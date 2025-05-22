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Царьград

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Кота задержали за нападение на полицию в Таиланде и сняли отпечатки лап

Кота задержали за нападение на полицию в Таиланде и сняли отпечатки лап

За нападение на сотрудников полиции был задержан кот из Бангкока.Кот по кличке Ноб Нэн был задержан после нападения на сотрудников полиции в полицейском участке в Бангкоке.

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