Жителям Тамбова 28 февраля отключат электричество

Сегодня, 28 февраля, жители областного центра в очередной раз испыпытают коммунальные неудобства. Как сообщает АО "ОРЭС-Тамбов", в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.