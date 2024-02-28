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Жителям Тамбова 28 февраля отключат электричество

Жителям Тамбова 28 февраля отключат электричество

Сегодня, 28 февраля, жители областного центра в очередной раз испыпытают коммунальные неудобства. Как сообщает АО "ОРЭС-Тамбов", в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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