НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Оскар Пиастри: «Если Ферстаппен выиграет титул, это будет неприятно. Зато мы будем знать, что у меня и Норриса были равные возможности»

Пилот «Макларена» допустил, что чемпионом в 2025 году может стать Макс Ферстаппен. Тем не менее Пиастри все равно поддерживает политику команды относительно внутренней борьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх