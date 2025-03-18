У погибшего героя СВО требуют через суд 700 тысяч рублей: вдову ветерана СВО обвинили в наживе, хотя виноваты госслужбы Ольга БезродняяСитуация, в которой оказалась вдова героя Дмитрия Марфина, поднимает важные вопросы о поддержке семей военнослужащих, отдавших жизнь за Родину.