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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Никита Буянов рассказал о планах развития Escape From Tarkov и Arena Глава студии Battlestat...

Никита Буянов рассказал о планах развития Escape From Tarkov и Arena Глава студии Battlestat...

Никита Буянов рассказал о планах развития Escape From Tarkov и ArenaГлава студии Battlestate Game Никита Буянов во время недавнего стрима с разработчиками шутеров Escape From Tarkov и Arena поделился планами по дальнейшему развитию этих игр.

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