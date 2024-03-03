Никита Буянов рассказал о планах развития Escape From Tarkov и Arena Глава студии Battlestat...

Никита Буянов рассказал о планах развития Escape From Tarkov и ArenaГлава студии Battlestate Game Никита Буянов во время недавнего стрима с разработчиками шутеров Escape From Tarkov и Arena поделился планами по дальнейшему развитию этих игр.
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