Банки начали повышать ставки по вкладам

Уралсиб повысил доходность рублевых вкладов: максимальная ставка по продукту «Доход Плюс» достигла 14,75%, а по привязанному к ключевой ставке вкладу «Ключевой плюс» — 14,83%, говорится в сообщении банка.
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