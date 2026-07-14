Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 070 подписчиков

Макрона раскритиковали за превращение Дня взятия Бастилии в спектакль для Зеленского

Макрона раскритиковали за превращение Дня взятия Бастилии в спектакль для Зеленского

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое шоу, направленное на поддержку политики украинского лидера Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии