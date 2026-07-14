Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое шоу, направленное на поддержку политики украинского лидера Владимира Зеленского.
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