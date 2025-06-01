Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО

Игорь Кузнецов

Некорректно сравнивать ПВО Ирана и России. А если удары начнутся, то он не будет одиночный, пусть массированный. Дальше - эскалация военного конфликта и ... война "по полной" со всеми государствами НАТО, включая США. Ясно что не "конвенсиональным" оружием.