Чем дальше заходит СВО на Украине, тем более очевидно становится, что обойтись без столкновения России со странами – членами блока НАТО уже практически невозможно.
Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО
Комментарии
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Дмитрий
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14 час.
Игорь Кузнецов
Некорректно сравнивать ПВО Ирана и России. А если удары начнутся, то он не будет одиночный, пусть массированный. Дальше - эскалация военного конфликта и ... война "по полной" со всеми государствами НАТО, включая США. Ясно что не "конвенсиональным" оружием.
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13 час.
Людмила Свириденко
Отвечать ударом на удар? Простите, чего не умеем, того не умеем).
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5 час.
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