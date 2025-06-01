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Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО

Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО

Чем дальше заходит СВО на Украине, тем более очевидно становится, что обойтись без столкновения России со странами – членами блока НАТО уже практически невозможно.

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Комментарии
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Дмитрий
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14 час.
Игорь Кузнецов
Некорректно сравнивать ПВО Ирана и России. А если удары начнутся, то он не будет одиночный, пусть массированный. Дальше - эскалация военного конфликта и ... война &quot;по полной&quot; со всеми государствами НАТО, включая США. Ясно что не &quot;конвенсиональным&quot; оружием.
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13 час.
Людмила Свириденко
Отвечать ударом на удар? Простите, чего не умеем, того не умеем).
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5 час.
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