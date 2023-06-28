Военное обозрение

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В Кирове стартовало серийное производство беспилотников «Вятка»

В Кирове стартовало серийное производство беспилотников «Вятка»

В Кирове запущено серийное производство беспилотников "Вятка". Группой компаний "Молот" разработаны две модели беспилотников.

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