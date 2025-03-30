Опасная группа: кто подвержен заражению вирусом с кровавым кашлем Юлия ЧелкановаНа территории России наблюдается рост числа случаев заражения вирусом с кровавым кашлем, вызывающего серьезные опасения у медицинских специалистов.
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