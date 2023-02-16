Собянин рассказал о красочной программе фестиваля «Московская масленица»

Наступление весны в столице будет добрым и вкусным Российская столица готовится встречать Масленицу. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал, что ждет горожан в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет с 17 по 26 февраля.