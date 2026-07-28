Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шведский оборонный гигант получил рекордный заказ на «летающие радары»

Шведский оборонный гигант получил рекордный заказ на «летающие радары»

Шведский военно-промышленный концерн Saab объявил о получении крупного заказа от одной из ближневосточных стран на поставку двух авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye.

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