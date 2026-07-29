Эндокринолог Артемьева развеяла пять мифов о щитовидной железе

Эндокринолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Артемьева объяснила, что усталость, набор веса, зябкость и выпадение волос не всегда связаны с щитовидной железой, сообщает ЗдоровьеMail.
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