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Эндокринолог Артемьева развеяла пять мифов о щитовидной железе

Эндокринолог Артемьева развеяла пять мифов о щитовидной железе

Эндокринолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Артемьева объяснила, что усталость, набор веса, зябкость и выпадение волос не всегда связаны с щитовидной железой, сообщает ЗдоровьеMail.

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