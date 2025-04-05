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Царьград

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Спасатели борются с более 20 пожарами в Красноярском крае из-за сильного ветра

Спасатели борются с более 20 пожарами в Красноярском крае из-за сильного ветра

Спасатели МЧС России активно борются с более чем 20 ландшафтными пожарами в Красноярском крае. Усложняют работу пожарных сильные ветра.

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