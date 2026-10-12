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Царьград

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В Армении из реки Дебед извлекли тело погибшей женщины

В Армении из реки Дебед извлекли тело погибшей женщины

Спасатели извлекли тело погибшей из реки Дебед в Лорийской области Армении в понедельник около 16:00, оно застряло среди обломков дерева в воде.

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