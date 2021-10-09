Мировое обозрение

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Что такое кварковая звезда?

Что такое кварковая звезда?

В широких кругах нейтронные звёзды давно и прочно закрепили за собой звание самых плотных и компактных объектов во Вселенной, за исключением, конечно же, чёрных дыр.

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