Что такое кварковая звезда?

В широких кругах нейтронные звёзды давно и прочно закрепили за собой звание самых плотных и компактных объектов во Вселенной, за исключением, конечно же, чёрных дыр.
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