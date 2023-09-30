«Платформа прав человека» наконец-то обратила внимание на отсутствие прав у украинцев

В Изюмском районе Харьковской области за помощь в оформлении пенсий судят двух местных жителей: в суд направлены обвинительные акты на 42-летнего мужчину и 60-летнюю женщину по факту их «коллаборационной деятельности».
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