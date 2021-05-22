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Меню диеты «5 кг за неделю»

Меню диеты «5 кг за неделю»

В интернете можно найти множество диет, рассчитанных на потерю минимум 5 кг за неделю. Такая цифра вполне реальна при низкокалорийной диете, когда количество потребляемых в день калорий должно контролироваться строго на протяжении всей диеты.

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