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Евросоюз окончательно утвердит пакет санкций против России 25 февраля

Евросоюз окончательно утвердит пакет санкций против России 25 февраля

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> Официальное одобрение 10-го пакета санкций против России по письменной процедуре на министерском уровне состоится утром в субботу, 25 февраля.

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