Сборы российского кино составили 72% от совокупного бокс-офиса

Российские релизы в кинотеатрах собрали 27,9 млрд руб., что составило 72% от совокупного бокс-офиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление исполнительного директора государственного Фонда кино Федора Соснова.
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