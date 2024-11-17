Песков ответил на вопрос, возможны ли переговоры Путина с Трампом

В зависимости от развития ситуации будет приниматься решение о возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, заяви пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 ноября в программе «Москва.