Песков ответил на вопрос, возможны ли переговоры Путина с Трампом

В зависимости от развития ситуации будет приниматься решение о возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, заяви пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 ноября в программе «Москва.
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