Почему я считаю, что на выборах в Госдуму нынче будет явка больше

Любопытно, однакоПолитикаПочему я считаю, что на выборах в Госдуму нынче будет явка больше За 1000 км от Москвы Сентябрь нынче обещает быть жарким. Не в смысле погоды, а в смысле политической жизни.Вернуться к статье877НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВЯвка будет ниже, поскольку результат и так ясен, а вот 2 выходных дня на даче глупо из-за выборов терять.Эдуард КалмыковЯвка будет ниже. Ведь это выбирать ту же самую ЕР, что нас и "обделала" с пенсионной реформой. Неужели кто-то надеется, что туда придёт свежая струя и ЕР станет другой? Или новые партии? Так уже видно, что ЕР лидирует и будет лидировать и дальше.ВВЛАДИСЛАВЗолотые слова!Наум НаумовСейчас можно и онлайн проголосовать, не вставая с дивана или не отрываясь от уборки урожая, на даче.Валерий ПашнинЗря Вы автор отбросили пунк, который очень важен для многих пенсионеров. Трудно и невыносимо тяжело оставться вне коллектива. Сидеть на лавочке и ничего не делать мы не можем.АлександрУ автора другая задача была.Бросить очередной комок грязи во власть.Юлия МасловаМоя мама вышла на пенсию в далеком теперь 1976 году.И ни дня не сидела на лавочке,не маялась от безделья.Да и папа на пенсии находил для себя возможность занять свои руки и мозги.Вероятно,вы из серии доминоШников? Которые после основной работы либо стучат костяшками,либо семечки лузгают от бездельяЮлия МасловаВласть сама себя измазала дерьмомАлександрЭто ваше мнение,и только.Юлия Масловаразумеется)) как и ваше-не более тогоЛеонид Попивняк....Валер у меня в коллективе есть Палыч....старший диспетчер....ему 78 лет......на мой вопрос зачем работаешь Палыч????.....дети , внуки все при деле... у всех.....квартиры....машины....сидел бы правнуков нянчил......ответ обескуражил.....дома сдохну......Юлия Масловаой!! Да не смешите мои валенки! Старший диспетчер?? В 78??? И какие функции у этого старшОго?? Ночной директор???Леонид Попивняк.....а вот Вы зря надсмехаетесь Юлия....Палыч уважаемый всеми человек это во первых....во вторых спец хороший....в третьих отвечает за прохождение заказа.....бегает по цехам побыстрее молодых........Юлия Масловая не не насмехаюсь-я удивляюсь..Диспетчер не должен бегать по цехам,если это диспетчер завода. И за прохождение заказа отвечает не диспетчер. Как специалист -спорить не стану-с его-то опытом))) Сама в прошлом диспетчер,правда,АТП..Несколько иная специфика) Доросла до зам.директора АТП по эксплуатации)) Но в 78 бегать по цехам? Реально-не смешите...Леонид Попивняк....Вы действительно путаете........не буду вдаваться в подробности но речь идёт о производстве.....и по цехам бегать нужно.....чтоб была реальная картина что и где......и представьте бегает))))....ну не рысцой конечно)))))Юлия Масловаага))) Пока он бегает по цехам, он упустить может главное.Давайте,вы больше не будете меня смешить? Диспетчер-не курьер...Это намного выше.И он не должен бегать по цехам,по производству.Диспетчер выше всех.К нему стекается вся информация о производстве..И эту информацию ему предоставляют начальники цехов.Вы дураков поищите в зеркале..Ну или среди путриотовЮлия Масловаили у вас селекторная связь не налажена? Хотя..Какой селектор в век интернета?? Вы сейчас решили дурачком прикинуться?Леонид Попивняк....при чём тут селекторная связь????))))))......или вы по телефону только рапорта принимали сколько процентов выполнения????))))).....пройти по цехам и своими глазами посмотреть какой объект и в какой стадии производства.....Леонид Попивняк....курьер вообще то бумажки таскал....в прошлом)))))))Юлия МасловаПоверьте,диспетчеру некогда бегать по цехам.У него другие задачи. Если это реально огромный завод.Или у вас один разливочный цех? Вы хоть понимаете масштабы производства? Мля! Представила Горьковский металлургический завод))) Леонид,вы точно понимаете задачи диспетчера???Юлия Масловану вот ваш протеже этим и занимается))) Лучше бы внукам передавал свой опыт..Хотя...Какой у него опыт?Леонид Попивняк.....Нууууу......вы путаете стандартное металлургическое производство ......с выпуском нестандартного оборудования где каждый заказ очень сильно отличается от другого..высокосложное изделие.....Юлия Масловавидите ли,в чем дело))) Не вижу разницы)) За заказ отвечает начальник производства,но никак не диспетчер-лицо сменное))) Вы тут дурачка не включайте)))Леонид Попивняк.....Верно....))))....начальник производства отвечает ЗА КОНЕЧНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ......а если изделие имеет срок изготовления 5 и больше месяцев????......)))).....а заказчик.....желает знать каждые три дня как продвигается изготовление его оборудования))))))Юлия Масловаи снова..Рапортует о сроках изготовления начальник производства!!! Диспетчеру в сводке! Вы сейчас реально тупите??Или по жизни такой? Тогда я понимаю,почему РФ никогда не догонит СССРЮлия МасловаТак и хочется ответить..Бляяя..Пиздеец)) какой вы...недалекий)))Леонид Попивняк.....))))))......Нуууууу....судя по всему ))))....со словарным запасом у Вас совсем плохо))))).....опускаться до матерщины в разговоре.....это уже как то пошло......особенно женщине......давайте попрощаемся......ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЧто вы зацепились за диспетчера? Если человек образованный, интеллект никуда не денется. У нас в ГОСДУМЕ люди такого возраста и старше, а ПРЕЗИДЕНТУ АМЕРИКИ 78 лет. И только в России готовы всех похоронить. Мне 77 я на свою память и работоспобность не жалуюсь. Стаж 39 лет. Работала бы еще, но случилась беда, приходится ухаживатьза мужем. Представьте, я очень многое узнала в 65+.Юлия Масловау ВАС в госдуре дебилов столько,что всем остальным от ВАШИХ решений тошно!Вы лучше на среднюю по России пенсию отдыхайте!! Ваше время истекло!! Вам пора ....ВВЛАДИСЛАВА что вы так забеспокоились за власть: грязь - это их стихия, им не привыкать.АлександрЯ за власть не беспокоюсь. Мне гряземетатели не по нутру.ВВЛАДИСЛАВТогда зачем здесь надо пастись? Не иначе как к грязи тянет?АлександрВы то что здесь пасётесь?ВВЛАДИСЛАВТак я про грязь и не возмущаюсь.ММосквичЧто толку ходить на выборы? Все равно в результате подсчета победит "Единая Россия" и ничего не изменится, только цены вырастут, а по телику снова будет сплошная скабеевщина. В результате - безысходность.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАДа, я буду голосовать за "ЕДИНУЮ РОССИЮ". Только слепой ничего не видит и глухой не слышит. Что у вас было при социализме-"МЫ ЖИЛИ БОГАТО, НО НАС ОБОКРАЛИ"? Моя мама фронтовичка, вдова комбата ВОВ, никогда не имела своего жилья, только служебное. И пенсия 60-70 руб. И только в начале 2000 стали хоть какую то прибавку к пенсии делать фронтовикам. На какие "шиши" вы купили ноутбук, комп. или телефон? Стыдно за вас. Любое обсуждение превращаете в склоку. Задумайтесь хотя бы на миг, что на Россию ополчились,клевещут. И Ольга Скобеева вам не по нутру? СТЫД И СРАМ!!!!!Юлия Масловане стыдно?? За твою маму,фронтовичку? Она воевала за нынешнюю власть??Юлия Масловану ты и гнида!ИИринаУ врагов коммунистов такая "демократия ", что с одной стороны они доказали ,что бесполезно ходить на их выборы ,они всё равно их сфальсифицируют в свою пользу ,а с другой ,из-за того ,что они вытворяют ,народ становится всё более оппозиционным ,и многие придут -чтобы проголосовать ПРОТИВ их едроссов .АлександрТо ли дело раньше. Никаких кандидатов,кроме,как от КПСС не было.Юлия Масловараньше и госдуры не было.Но депутаты местного масштаба были.Моя двоюродная сестра никогда не была в КПСС,но депутатом райсовета стала.При этом она еще и в совхозе трудилась.Ваш... выс..пост ни о чем..Лишь доказывает ,что вы лизоблюдАлександрОшибаетесь в моей оценке..Как и во многом другом.Разве сейчас нет депутатов-коммунистов?Точнее,членов КПРФ?дормидонтыч КоловратТак голосовать то не за коглЮлия Масловаой!! Ну не смешите уже!! Даже в инете реклама одной ЕдРосни! ЕР там,ЕР тут!! И дороги -то она строит..и газ-то к домам прокладывает,и о пенсионерах-то заботится,и мамашам детские выплачивает!Трындец!!! За чей счет банкет,неуважаемый? Вот ни об одной другой партии нет такого визга!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЯ несколько раз была в избирательной комиссии в СССР. Были такие словеса в адрес местной и центральной власти, почти в тех выражениях как у некой дамы, перешла на мат. Так вот эти бюллетени заменялись чистыми. И как всегда "ЗА" ПРОГОЛОСОВАЛО 99,9%. Сейчас все возможности-голосуй за кого хочешь, нет льют только грязь!Юлия Масловаи за кого вы в СССР голосили?? Так интересно!!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАА когда в СССР были какие то выплаты и пособия на детей. Только не рассказывайте про бесплатные детские сады и пионерские лагеря бесплатные. Полный развал во всех производствах, и только лозунки и призывы КПСС. Пропаганда была на высоте. И вот так никто не смел открывать рот, на кухне шепотом! А сейчас каждый выливает все, что у него внутри. И хорошо, что внуки будут жить по-другому.Юлия Масловадаы ты и не жила в СССР!! Была такая зарплата,что и не надо было никаких подачек!Юлия МасловаЭТО ТЫ ВСЕМ НАДОЕЛА,УБОГАЯ МРАЗЬ!И мать свою,если она точно фронтовичка,не суй ,гнида фашистская! У меня отец-фронтовик..ПРОКЛЯЛ вас и вашу власть! МРАЗИНА ТЫ ФАШИСТСКАЯ!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЭто какая же? Врач-ставка 90 руб. Работали на полторы, учителя-от 54 руб до 85-90 (учитывая образование и стаж).. Няня в д/с-60 руб. С производства все тащили-ничиная от хлеба, масла, муки, мяса, колбасы. И не говорите, что продукты были натуральные. СССР всегда закупал масло, мясо, молоко и др. Все эти стахановы, рекорды-только пропаганда и агитация. Сплошная ложь. Я знаю, как ставились рекорды! И не рассказывайте сказок, про 4 коп. за электроэнергию и что на "моря" летали всей семьей. Видела я этих "дикарей".Юлия Масловатварина ты тупая,жертва абортаИПИван ПетровПенсионный возраст поднимать , увы, непопулярно, но необходимо. Из чего складывается пенсия в других странах? Почитайте! Какой возраст выхода? После СССР люди работали на серой зарплате и пенсию себе не накопили. Получается, что работающие сейчас содержат пенсионеров. Поэтому дети демографических дыр тащат на себе нескольких стариковЮлия Масловаточно!!! И поэтому смертность среди граждан трудоспособного возраста выросла ! Поэтому арбайтен до гробовой доски!Леонид Попивняк......Юлия! Да голосуйте всей семьёй ....всем домом....всем районом за кого хотите....в чём проблема????.....хоть за Зелёных....хоть за Яблоко......14-ть партий на выбор.......Юлия МасловаЛеонид! Ну не смешите мои тапки!!! Выбор ЕР нам не оставила!Юлия МасловаТакое впечатление,что не ЕР поднимала пенсионный возраст)) Инопланетяне прилетали? Или Обама с Байденом виноваты? Зато ЕР решила о проведении газа и т.д....Для слабоумных прокатит...А для вас?Леонид Попивняк...Юлия.....я как то и не агитатор ЕР.....в пятый раз говорю....идите на выборы....и голосуйте за кого считаете нужным......если Вам так интересно лично моё мнение.....спорить с Вами не вижу смысла ( каждый останется при своём мнении).....за кого буду голосовать????.....это моё дело......Юлия Масловав стопитсотый раз повторю-в России НЕТ выборов! Есть ШОУ! Не более того..Учите историю,КАК на Руси власть меняетсяЛеонид Попивняк......да как то за среднюю школу аттестат 4.7 балла был.....))))....в универе вроде тоже не плохо было)))))....то есть вы хотите сказать что в Царской России выборы были....при СССР выборы тоже были в наличии.....а при современной России кончились???))))Юлия Масловаи снова)) ЧПро выборы в царской России..Кого вы там выбирали? Напомните,плиииз? Про выборы в СССР..А там вы кого выбирали? Генсека? Ну опять -не смешите!! Членов ЦК ? Да полноте!!! Что вы сейчас про средний балл написали???Леонид Попивняк.....ну Вы же попросили меня учить Историю)))))....я вам написал....что по истории в школе у меня было всё на пять))))....какие примеры Вы хотите привести из Истории России про выборы?????Юлия Масловавы не ответили)) Так кого вы выбирали в царской России?? А в СССР? Или путриотам нет приказа писать правду?Леонид Попивняк....я уже ответил выше.....какие примеры про выборы Вы хотите привести из истории России????Юлия Масловауважаемый!! Это ВЫ тут кричали про выборы! Так и отвечайте на конкретно поставленные вопросы! Путин из вас не получится)) Да и его "потому что потому"....я не приемлюЛеонид Попивняк.....Да при чём здесь Путин????.....голосуйте за Явлинского.....мне то что????Юлия МасловаИ еще раз...Вы от ответа не уходите..Или у вас методичка не позволяет вам отвечать?Леонид Попивняк....Конкретный вопрос задайте....я отвечу.....Юлия Масловаёпстудэй!! Да сколько ж можно повторять вопросы? У вас другая задача?ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЮЛИЯ, ВЫ УЖЕ ВСЕМ НАДОЕЛИ! Заткнись!!!!!Юлия Масловазаткнись ты,гнида...Это ты ВСЕМ надоела,мразота путинскаяЛеонид Попивняк....Вы ожидаете от меня ....и Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди????)))))))......проходили уже.......Юлия Масловавечер перастал быть томным )) Я ожидала от вас ответа ,кого вы выбирали в царской России? И кого в СССР? Но вы включили идиота..Или это ваше привычное состояние?? И наличие диплома о поверхностном образовании не делает вас автоматом умнымЛеонид Попивняк.....при Царской России понятно....при СССР тоже.....сейчас то что не устраивает????...хоть обголосуйся........Леонид Попивняк....Девушка! у меня хорошее техническое университетское образование....давайте мыслить логически.....ваш пост..."в стопитсотый раз повторю-в России НЕТ выборов! Есть ШОУ! Не более того..Учите историю,КАК на Руси власть меняется"....мой ответ..."...то есть вы хотите сказать что в Царской России выборы были....при СССР выборы тоже были в наличии.....а при современной России кончились???)))).......объясните тогда свою мысль)))))Юлия МасловаВы опять идиота включили? Неужели так трудно просто ответить на простейший вопрос?Юлия МасловаНеужели "хорошее техническое университетское образование" напрочь лишило вас мозгов? Пфф...РассмешилЛеонид Попивняк.....Так вопрос корректно сформулируйте ( если знаете что это такое)))))))Юлия Масловавсе вопросы уже озвучены! При вашем "образовании" стыдно их не увидеть!Леонид Попивняк......Забавно))))....с медицинской точки зрения - мозг- это нечто находящееся в черепной коробке))))....лишить его человека означает смерть...))))))Леонид Попивняк....Лукавить изволите-с)))).....Ну не грех же и повторить убогому)))))Юлия Масловано вы же живы!Юлия МасловаПовторю..Хотя..с убогого какой спрос? Итак..За КОГО ВЫ ГОЛОСОВАЛИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ? И ЗА КОГО В СССР?Леонид Попивняк))))))....ну так бы и сказали)))))......так вот...... В Царской России...в 1613-м за Михаила Романова.....в 1862-м за Петра Алексеевича....в 1801-м за Александра первого....в 1894-м за Николая второго......при СССР избирательного права не имел до 1956-го года в ввиду дворянского происхождения.....в 1964-м за Брежнева....потом за Черненко....потом за Андропова.....за Горбачёва не успел....)))))Юлия Масловабля!!! Вы точно за всех голосили??Или там как-то без вас обошлось?? А вы точно в СССР родились???И точно получили "отличное техническое университетское"? Сдается мне,что вы обычный нОнеШний троеШник)) Не более)) Абсолютно не знающий,что в СССР генсека выбирал ЦК КПСС,но никак не общие выборы..Ну вы хоть бы методичку изучили..Или вас на амбразуру бросили в /перед выборами??? Идиотизм властиЛеонид Попивняк.....я понимаю что о всех этих людях Вы даже не знаете...))))...ибо пишите на Русском языке как малолетний прыщавый блогер.....кто вам сказал что я не был в составе ЦК????Юлия Масловато есть,у вас НЕТ никакого ответа?? ВЫ есть тот прыщ,что пытается прикинуться пожившим в СССР?? Скажите ,вас на чем поймали?? на статье 228?Юлия Масловакто бы ты ни был.Никогда не пытайся обгадить СССР!! Ибо ты там НИКОГДА НЕ ЖИЛ!!! Разве только сопливы сосунком.чмо недоЁ..деланноеКомментировать
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