Долгожители из российских регионов выбрали разные способы голосования

Долгожители по всей России активно голосуют на выборах, сообщается в соцсетях и СМИ. Возможностью отдать свой голос дистанционно воспользовалась 102-летняя жительница подмосковных Бронниц Валентина Копосова.
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