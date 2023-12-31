Видеоролик, опубликованный в Telegram-канале «Пятнашка» Елены Соколовой, в котором запечатлен разговор с женой пленного солдата ВСУ, где она раскритиковала своего мужа за то, что он попал в плен.
Супруга солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну что ещё можно сказать об этой деградирующей нации, у них наверное все эти ублюдочные гоняющиеся за кружевными труселями, корыстные твари! Наверное сидит в Польше, моет унитазы, устала и захотела получить похоронные!
Ответить
11 час.
Aнатолий Райков
Вот и облом есть облом,хорошо что он остался живой хоть и в плену.А что если она вместо 15 миллионов гривен,получила бы 15 миллионов х..в в спину.Чем бы она была недовольна?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии