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Супруга солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил

Супруга солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил

Видеоролик, опубликованный в Telegram-канале «Пятнашка» Елены Соколовой, в котором запечатлен разговор с женой пленного солдата ВСУ, где она раскритиковала своего мужа за то, что он попал в плен.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну что  ещё можно сказать об этой деградирующей  нации, у них наверное все эти ублюдочные гоняющиеся за  кружевными труселями, корыстные  твари! Наверное сидит в Польше, моет унитазы, устала и захотела  получить похоронные!
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11 час.
Aнатолий Райков
Вот и облом есть облом,хорошо что он остался живой хоть и в плену.А что если она вместо 15 миллионов гривен,получила бы 15 миллионов х..в в спину.Чем бы она была недовольна?
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7 час.

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