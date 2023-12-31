Супруга солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил

Ну что ещё можно сказать об этой деградирующей нации, у них наверное все эти ублюдочные гоняющиеся за кружевными труселями, корыстные твари! Наверное сидит в Польше, моет унитазы, устала и захотела получить похоронные!

Aнатолий Райков

Вот и облом есть облом,хорошо что он остался живой хоть и в плену.А что если она вместо 15 миллионов гривен,получила бы 15 миллионов х..в в спину.Чем бы она была недовольна?