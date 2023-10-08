МО РФ: средства ПВО уничтожили и подавили средствами РЭБ 25 беспилотников ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и подавили средствами РЭБ 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
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