Новосибирских школьников обязали кормить морепродуктами с 1 сентября

Документ, разработанный с учётом последних научных данных и мониторинга фактического питания в регионах, вступает в силу с 1 сентября 2026 года и призван обогатить детские рационы ценными нутриентами, а также расширить ассортимент блюд в зависимости от возраста.
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