Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

Новосибирских школьников обязали кормить морепродуктами с 1 сентября

Новосибирских школьников обязали кормить морепродуктами с 1 сентября

Документ, разработанный с учётом последних научных данных и мониторинга фактического питания в регионах, вступает в силу с 1 сентября 2026 года и призван обогатить детские рационы ценными нутриентами, а также расширить ассортимент блюд в зависимости от возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии