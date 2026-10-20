Индия хочет взять Starlink под полный контроль Правительство Индии намерено усилить контроль над спутниковым интернетом Starlink, принадлежащим компании SpaceX Илона Маска.
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