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Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей

Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей

Госавтоинспекция провела в Одинцове профилактический рейд «Детское кресло». В новогодние праздники автоинспекторы не только проверяли водителей на трезвость, но и следили за соблюдением правил перевозки детей.

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