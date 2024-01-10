Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей

Госавтоинспекция провела в Одинцове профилактический рейд «Детское кресло». В новогодние праздники автоинспекторы не только проверяли водителей на трезвость, но и следили за соблюдением правил перевозки детей.
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