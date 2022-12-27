Calciomercatoweb: «Манчестер Сити» хочет обменять Грилиша на Леау из «Милана»

Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Милан» могут обменяться игроками. По информации Calciomercatoweb, «Ман Сити» предложил миланскому клубу полузащитника Джека Грилиша в обмен на нападающего Рафаэла Леау.
Популярные статьи
- В ходе наступления: российские ВС на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наёмников
- Возбуждены дела о госизмене и шпионаже: ФСБ пресекла деятельность агентов СБУ и ВСУ в трёх регионах России
- Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС России на Донецком направлении
Свежие комментарии