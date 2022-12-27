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Calciomercatoweb: «Манчестер Сити» хочет обменять Грилиша на Леау из «Милана»

Calciomercatoweb: «Манчестер Сити» хочет обменять Грилиша на Леау из «Милана»

Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Милан» могут обменяться игроками. По информации Calciomercatoweb, «Ман Сити» предложил миланскому клубу полузащитника Джека Грилиша в обмен на нападающего Рафаэла Леау.

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