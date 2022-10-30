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В ЕС обеспокоились всплеском поставок бытовой техники из Армении и Казахстана в Россию — Bloomberg

В ЕС обеспокоились всплеском поставок бытовой техники из Армении и Казахстана в Россию — Bloomberg

Как пишет издание, некоторые чиновники Евросоюза считают, что детали могут быть использованы “для военных целей”Bloomberg выпустил материал, согласно которому ЕС усмотрел подвох в росте поставок различной техники из Армении и Казахстана в Россию.

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