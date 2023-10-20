Хэллоуинское событие V Rising принесет бесплатный декартивный DLC и многое друго...

Хэллоуинское событие V Rising принесет бесплатный декартивный DLC и многое другоеStunlock Studios объявила о своих планах провести хэллоуинское мероприятие V Rising, и если вы хотите украсить свой замок жуткими амунициями, вам повезло.
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