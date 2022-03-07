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Администрация США может заблокировать импорт нефти из РФ без согласования с ЕС - СМИ

Администрация США может заблокировать импорт нефти из РФ без согласования с ЕС - СМИ

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных с вопросом лиц.

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