Рязанский учитель шьёт для бойцов СВО балаклавы

С начала СВО Людмила Петровна переводила средства волонтёрским группам. Летом 2023 года женщина села за швейную машинку – из старых запасов советского ситца она сшила партию нижнего белья и передала на фронт.
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