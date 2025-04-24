WSJ раскрыл личность самого близкого советника вице-президента США

Самым близким советником вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса является его супруга Уша. Личность доверенного лица Вэнса раскрыла газета Wall Street Journal (WSL) со ссылкой на близких к семье людей.
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