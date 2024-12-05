Шольц запретил Украине быть ракетами Taurus по территории России

Разрешение Украине применять дальнобойные виды вооружений, в том числе шведско-германские крылатые ракеты Taurus, для нанесения ударов вглубь территории России не намерена предоставлять Германия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 декабря в ходе выступления в бундестаге.