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Жуткая трагедия на Кубани из-за лжесотрудников ФСБ! Мошенники довели пенсионера

Жуткая трагедия на Кубани из-за лжесотрудников ФСБ! Мошенники довели пенсионера

В полицию обратился житель района, обеспокоенный поведением знакомого. По его словам, мужчина активно занимал крупные суммы денег у жителей Абинского и Крымского районов.

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