Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Крыму национализируют 720 объектов

Они принадлежали украинским бизнесменам и инвесторам из недружественных стран.Антитеррористическая комиссия выяснила, что владельцы ряда объектов были связаны с украинскими спецслужбами и спонсировали ВСУ.

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