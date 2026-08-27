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Русская весна

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Нанесены новые удары по крупнейшим логистическим хабам под Киевом (ФОТО)

Нанесены новые удары по крупнейшим логистическим хабам под Киевом (ФОТО)

Нанесены новые удары по крупнейшим логистическим хабам под Киевом.  Были поражены крупнейшие складские комплексы и 3PL-операторы (Raben Group и Berger Cargo), обеспечивающие жизнедеятельность украинского ритейла, сообщают мониторинговые ресурсы.

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