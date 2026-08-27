Нанесены новые удары по крупнейшим логистическим хабам под Киевом (ФОТО)

Нанесены новые удары по крупнейшим логистическим хабам под Киевом. Были поражены крупнейшие складские комплексы и 3PL-операторы (Raben Group и Berger Cargo), обеспечивающие жизнедеятельность украинского ритейла, сообщают мониторинговые ресурсы.
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